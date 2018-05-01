Самодельная цифровая приставка осциллограф к компьютеру своими руками

Осциллограф к ПК – это устройство, которое позволяет графически наблюдать электрический сигнал. Следуя данной инструкции, вы сможете сконструировать недорогой осциллограф своими руками.

Шаг 1: Используем контроллер Arduino Uno

В интернет-магазинах контроллер Arduino Uno стоит в пределах 20 долларов.

Шаг 2: Устанавливаем приложение Arduino IDE и библиотеку TimerOne.h

Прежде всего, если у вас не установлена среда разработки Arduino, скачайте и установите ее с сайта Arduino.

Установите библиотеку «TimerOne.h» для Arduino IDE, следуя следующим инструкциям:

  1. В приложении Arduino выберите пункт меню «Sketch» (см. фото).
  2. Далее «Include Library».
  3. «Manage Libraries…».
  4. Выберите «all» в окне «Type» и «all» в окне «Topic». В пустое поле введите «TimerOne» (без кавычек).
  5. Ниже появится информация о библиотеке.
  6. Щелкните на этом тексте, и появится кнопка «Install».
  7. Нажмите кнопку «Install».
  8. Перезапустите программу.

Шаг 3: Скачиваем скетч и загружаем его в приложение Arduino

  1. Загрузите и разархивируйте скетч для Arduino: ((oscilloscope_arduino.ino)).
  2. Подключите контроллер Arduino к компьютеру через USB-порт.
  3. Запустите приложение Arduino IDE.
  4. Откройте загруженный скетч «oscilloscope_arduino.ino».
  5. Выберите порт, к которому подключен контроллер (см. фото).
  6. Загрузите программу в контроллер Arduino.

Шаг 4: Скачиваем программу Oscilloscope

Загрузите и распакуйте программу. Выберите файл для вашей операционной системы:

Запустите exe-файл (например, Windows 64 => oscilloscope_4ch.exe).

Важно: не удаляйте папку «lib» из директории с программой.

На компьютере должна быть установлена программа «Java» не ниже 8-й версии.

Шаг 5: Если oscilloscope_4ch.exe не работает…

Если, по какой-либо причине программа oscilloscope_4ch.exe не работает, выполните следующее:

  1. Установите утилиту Processing IDE.
  2. Загрузите и разархивируйте скетч Processing source oscilloscope program.
  3. Запустите утилиту «Processing IDE» и откройте в ней скетч «oscilloscope_4ch.pde».
  4. Запустите программу, нажав на значок с треугольником (см. фото).

Шаг 6: Настраиваем последовательный порт для сопряжения контроллера Arduino с программой Oscilloscope

  1. Запустите программу «Oscilloscope»; контроллер Arduino подключите к компьютеру через USB-порт. Теперь вам нужно «подружить» их друг с другом через последовательный порт.
  2. В поле «Configurar Serial» (Настройка последовательного интерфейса) нажимайте на поле «select serial» до тех пор, пока не появится порт, к которому подключен Arduino (если он не появился, нажмите на кнопку «refresh» для обновления).
  3. Нажимайте кнопку «select speed» пока не появится скорость 115200.
  4. Нажмите кнопку «off»; надпись на ней изменится на «on».
  5. Если все правильно сделано, самодельный осциллограф покажет 4 канала [A0 (ch-0), A1 (ch-1), A2 (ch-2) и A3 (ch-3)].

Если подключение настроено неправильно, вы увидите на изображении «шум».

Шаг 7: Соединяем выход (~10) со входом (A0), а выход (~9) со входом (A1)

С помощью проводов, подключите цифровой выход 10 контроллера Arduino к его аналоговому входу A0, а выход 9 – к входу A1.

На экране появится сигнал, похожий на тот, который показан на фото. Сигналы на цифровых выходах 9 и 10 задаются блоком «Ger.Sinal» программы: на выходе 9 генерируется ШИМ-сигнал частотой 10 Гц (Т = 100 мс) при Ton = 25 %; на выходе 10 – сигнал, равный удвоенному периоду 2Т (200 мс).

Вы можете самостоятельно настроить значения в блоке «Ger.Sinal», перетаскивая ползунок или щелкая по элементу управления.

Шаг 8: Подсказки

  1. Поставьте галочку напротив параметра «Trigger» на Ch-0 (красный), чтобы стабилизировать сигнал.
  2. Чтобы удалить изображения сигналов Ch-2 и Ch-3, нажмите на заголовки «Ch-2» и «Ch-3».
  3. Чтобы наблюдать фигуры Лиссажу, нажмите на заголовок «XYZ».
  4. Чтобы определять частоты, поставьте галочку «detectar freq.» (обнаружить частоту).
  5. Чтобы измерить напряжение и время / частоту, нажмите «medir» (измерение).
  6. Для изменения значения шкалы регулировки, нажмите между вертикальными линиями или перетащите ползунок, обозначенный двумя треугольничками (см. рисунок).
  7. Программа имеет гораздо больше настроек. Исследуйте их самостоятельно.

Шаг 9: Определяем частоту вспышки фонарика

Вы можете узнать частоту мигания фонарика, используя фоторезистор (LDR) и обыкновенный резистор (см. рисунок).

Шаг 10: Определяем частоту вращения вентилятора

Чтобы узнать частоту вращения вентилятора, используйте схему из шага 9, только фонарик должен гореть постоянно.

Подставив значение частоты из компьютерного осциллографа в формулу на рисунке, определите частоту вращения вентилятора.

Шаг 11: Анализируем сигнал от пульта дистанционного управления

Вы можете увидеть ИК-сигнал от пульта дистанционного управления с помощью фототранзистора TIL78.

Соберите схему по рисунку и следуйте следующим инструкциям:

  1. Установите значение «dt» равным 2 мс или 100 мкс.
  2. Включите «Trigger» канала Ch-0.
  3. Увеличьте уровень, перетащив ползунок (см. рисунок).
  4. Нажмите кнопку «UMA»: осцилограф перейдет в режим ожидания.
  5. Нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления, предварительно направив его на фототранзистор.
  6. Анализируйте график.

Шаг 12: Тестируем компоненты или устройства

Приставку осциллограф к компьютеру можно использовать для тестирования различных электронных компонентов или устройств.

В этом примере мы протестируем маленький джойстик для проектов Arduino.

  1. Соберите схему, показанную на рисунке.
  2. Синхронизируйте программу с контроллером Arduino.
  3. Нажмите «fluxo» (поток), чтобы Arduino отправлял каждое значение сразу после прочтения.
  4. Установите значение параметра «dt» равным 100 мс (для медленного чтения).
  5. Выключите «Ch-3», нажав на заголовок.
  6. Установите значение параметра «v/div» равным 5 (во время установки нажмите и держите клавишу «Shift», чтобы настроить все каналы одновременно).
  7. Переместите маленький треугольник слева канала «Ch-0» вверх (нажав клавишу «Shift»).
  8. Включите канал «XYZ» и перетащите ползунок параметра «v/div» до конца вправо.
  9. Перемещайте джойстик во все стороны и понажимайте кнопку несколько раз.
  10. Наблюдайте кривые.

Шаг 13: Определяем параметры резисторов и конденсаторов

Поле «medir res./cap.» предназначено для измерения значений резисторов и конденсаторов, но оно будет работать только при подключении схемы, изображенной на рисунке.

Данная функция может самостоятельно определять, какой из компонентов подключен: резистор или конденсатор и определить правильное значение параметра, используя 3 шкалы (низкие, средние или высокие значения).

Шаг 14: Хотите больше возможностей?

Скачайте полный проект с сайта GitHub.

Посмотрите видео на YouTube.

Игорь Самоделов
Игорь Самоделов

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Оригинал

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *