Осциллограф к ПК – это устройство, которое позволяет графически наблюдать электрический сигнал. Следуя данной инструкции, вы сможете сконструировать недорогой осциллограф своими руками.



Шаг 1: Используем контроллер Arduino Uno

В интернет-магазинах контроллер Arduino Uno стоит в пределах 20 долларов.

Шаг 2: Устанавливаем приложение Arduino IDE и библиотеку TimerOne.h

Прежде всего, если у вас не установлена среда разработки Arduino, скачайте и установите ее с сайта Arduino.

Установите библиотеку «TimerOne.h» для Arduino IDE, следуя следующим инструкциям:

В приложении Arduino выберите пункт меню «Sketch» (см. фото). Далее «Include Library». «Manage Libraries…». Выберите «all» в окне «Type» и «all» в окне «Topic». В пустое поле введите «TimerOne» (без кавычек). Ниже появится информация о библиотеке. Щелкните на этом тексте, и появится кнопка «Install». Нажмите кнопку «Install». Перезапустите программу.

Шаг 3: Скачиваем скетч и загружаем его в приложение Arduino

Загрузите и разархивируйте скетч для Arduino: ((oscilloscope_arduino.ino)). Подключите контроллер Arduino к компьютеру через USB-порт. Запустите приложение Arduino IDE. Откройте загруженный скетч «oscilloscope_arduino.ino». Выберите порт, к которому подключен контроллер (см. фото). Загрузите программу в контроллер Arduino.

Шаг 4: Скачиваем программу Oscilloscope

Загрузите и распакуйте программу. Выберите файл для вашей операционной системы:

Запустите exe-файл (например, Windows 64 => oscilloscope_4ch.exe).

Важно: не удаляйте папку «lib» из директории с программой.

На компьютере должна быть установлена программа «Java» не ниже 8-й версии.

Шаг 5: Если oscilloscope_4ch.exe не работает…

Если, по какой-либо причине программа oscilloscope_4ch.exe не работает, выполните следующее:

Установите утилиту Processing IDE. Загрузите и разархивируйте скетч Processing source oscilloscope program. Запустите утилиту «Processing IDE» и откройте в ней скетч «oscilloscope_4ch.pde». Запустите программу, нажав на значок с треугольником (см. фото).

Шаг 6: Настраиваем последовательный порт для сопряжения контроллера Arduino с программой Oscilloscope

Запустите программу «Oscilloscope»; контроллер Arduino подключите к компьютеру через USB-порт. Теперь вам нужно «подружить» их друг с другом через последовательный порт. В поле «Configurar Serial» (Настройка последовательного интерфейса) нажимайте на поле «select serial» до тех пор, пока не появится порт, к которому подключен Arduino (если он не появился, нажмите на кнопку «refresh» для обновления). Нажимайте кнопку «select speed» пока не появится скорость 115200. Нажмите кнопку «off»; надпись на ней изменится на «on». Если все правильно сделано, самодельный осциллограф покажет 4 канала [A0 (ch-0), A1 (ch-1), A2 (ch-2) и A3 (ch-3)].

Если подключение настроено неправильно, вы увидите на изображении «шум».

Шаг 7: Соединяем выход (~10) со входом (A0), а выход (~9) со входом (A1)

С помощью проводов, подключите цифровой выход 10 контроллера Arduino к его аналоговому входу A0, а выход 9 – к входу A1.

На экране появится сигнал, похожий на тот, который показан на фото. Сигналы на цифровых выходах 9 и 10 задаются блоком «Ger.Sinal» программы: на выходе 9 генерируется ШИМ-сигнал частотой 10 Гц (Т = 100 мс) при Ton = 25 %; на выходе 10 – сигнал, равный удвоенному периоду 2Т (200 мс).

Вы можете самостоятельно настроить значения в блоке «Ger.Sinal», перетаскивая ползунок или щелкая по элементу управления.

Шаг 8: Подсказки

Поставьте галочку напротив параметра «Trigger» на Ch-0 (красный), чтобы стабилизировать сигнал. Чтобы удалить изображения сигналов Ch-2 и Ch-3, нажмите на заголовки «Ch-2» и «Ch-3». Чтобы наблюдать фигуры Лиссажу, нажмите на заголовок «XYZ». Чтобы определять частоты, поставьте галочку «detectar freq.» (обнаружить частоту). Чтобы измерить напряжение и время / частоту, нажмите «medir» (измерение). Для изменения значения шкалы регулировки, нажмите между вертикальными линиями или перетащите ползунок, обозначенный двумя треугольничками (см. рисунок). Программа имеет гораздо больше настроек. Исследуйте их самостоятельно.

Шаг 9: Определяем частоту вспышки фонарика

Вы можете узнать частоту мигания фонарика, используя фоторезистор (LDR) и обыкновенный резистор (см. рисунок).

Шаг 10: Определяем частоту вращения вентилятора

Чтобы узнать частоту вращения вентилятора, используйте схему из шага 9, только фонарик должен гореть постоянно.

Подставив значение частоты из компьютерного осциллографа в формулу на рисунке, определите частоту вращения вентилятора.

Шаг 11: Анализируем сигнал от пульта дистанционного управления

Вы можете увидеть ИК-сигнал от пульта дистанционного управления с помощью фототранзистора TIL78.

Соберите схему по рисунку и следуйте следующим инструкциям:

Установите значение «dt» равным 2 мс или 100 мкс. Включите «Trigger» канала Ch-0. Увеличьте уровень, перетащив ползунок (см. рисунок). Нажмите кнопку «UMA»: осцилограф перейдет в режим ожидания. Нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления, предварительно направив его на фототранзистор. Анализируйте график.

Шаг 12: Тестируем компоненты или устройства

Приставку осциллограф к компьютеру можно использовать для тестирования различных электронных компонентов или устройств.

В этом примере мы протестируем маленький джойстик для проектов Arduino.

Соберите схему, показанную на рисунке. Синхронизируйте программу с контроллером Arduino. Нажмите «fluxo» (поток), чтобы Arduino отправлял каждое значение сразу после прочтения. Установите значение параметра «dt» равным 100 мс (для медленного чтения). Выключите «Ch-3», нажав на заголовок. Установите значение параметра «v/div» равным 5 (во время установки нажмите и держите клавишу «Shift», чтобы настроить все каналы одновременно). Переместите маленький треугольник слева канала «Ch-0» вверх (нажав клавишу «Shift»). Включите канал «XYZ» и перетащите ползунок параметра «v/div» до конца вправо. Перемещайте джойстик во все стороны и понажимайте кнопку несколько раз. Наблюдайте кривые.

Шаг 13: Определяем параметры резисторов и конденсаторов

Поле «medir res./cap.» предназначено для измерения значений резисторов и конденсаторов, но оно будет работать только при подключении схемы, изображенной на рисунке.

Данная функция может самостоятельно определять, какой из компонентов подключен: резистор или конденсатор и определить правильное значение параметра, используя 3 шкалы (низкие, средние или высокие значения).

Шаг 14: Хотите больше возможностей?

Скачайте полный проект с сайта GitHub.

Посмотрите видео на YouTube.